«Ливерпуль» отправит скаутов на просмотр Уорда-Прауса

«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорда-Прауса. По информации от Liverpool Echo, в ближайших турах Английской премьер-лиги скауты мерсисайдцев будут пристально наблюдать за капитаном «святых».

Уорд-Праус ранее выразил желание покинуть «Саутгемптон» в конце сезона. Команда идёт в зоне вылета и рискует оказаться в Чемпионшипе впервые с 2012 года. Джеймс хочет остаться в Английской премьер-лиге и продолжать играть в элитном дивизионе.

На счету Уорда-Прауса 7 голов и 2 результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. В прошлой кампании полузащитник забил 10 голов в Премьер-лиге.