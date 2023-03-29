«Барселона» договорилась с Гюндоганом – осталось согласовать одну деталь

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган всё ближе к переходу в «Барселону» в качестве свободного агента.

32-летний футболист не продлил контракт с «горожанами», истекающий в июне текущего года. Согласно заявлениям инсайдера Херарда Ромеро, «Барселона» уже договорилась с Гюндоганом, однако сторонам ещё предстоит определиться с планом действий на случай проблем с регистрацией, которые вполне могут возникнуть. Именно эта деталь отделяет немецкого футболиста от перехода в стан «сине-гранатовых».

Не исключено, что Илкай Гюндоган подпишет контракт с «Барселоной» и отправится в аренду в другой клуб, если Ла Лига не позволит зарегистрировать сделку.