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«Барселона» договорилась с Гюндоганом – осталось согласовать одну деталь

29 Марта 2023 • 01:06 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган всё ближе к переходу в «Барселону» в качестве свободного агента.

32-летний футболист не продлил контракт с «горожанами», истекающий в июне текущего года. Согласно заявлениям инсайдера Херарда Ромеро, «Барселона» уже договорилась с Гюндоганом, однако сторонам ещё предстоит определиться с планом действий на случай проблем с регистрацией, которые вполне могут возникнуть. Именно эта деталь отделяет немецкого футболиста от перехода в стан «сине-гранатовых».

Не исключено, что Илкай Гюндоган подпишет контракт с «Барселоной» и отправится в аренду в другой клуб, если Ла Лига не позволит зарегистрировать сделку.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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