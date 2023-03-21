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«Манчестер Сити» готов обсудить новый контракт с Холанном

21 Марта 2023 • 10:46 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

«Манчестер Сити» может продлить контракт со своим лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне Эрлингом Холанном. По информации от журналиста Грэма Бэйли, «горожане» готовы обсудить с норвежцем новое соглашение.

Холанн перебрался в «Манчестер Сити» лишь прошлым летом из дортмундской «Боруссии». Учитывая последние выступления норвежца, клуб может дать ему новый контракт на улучшенных условиях.

В последних двух матчах за «Манчестер Сити» Холанн забил 8 голов. В общем и целом на его счету 42 мяча во всех турнирах. Норвежец является лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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