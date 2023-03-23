Джибриль Сиссе: «Хотел бы видеть Джеррарда следующим тренером «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джибриль Сиссе назвал человека, который должен заменить Юргена Клоппа во главе мерсисайдского клуба. Француз выбрал своего бывшего партнёра по команде Стивена Джеррарда, который до недавних пор возглавлял «Астон Виллу», но был уволен из-за ряда неудовлетворительных результатов.

«Я бы хотел видеть Стивена Джеррарда следующим тренером «Ливерпуля». Не знаю, насколько он к этому готов и подходящее ли это будет время, но я определённо хотел бы это видеть», – цитирует Сиссе Betting Sides.

Сейчас «Ливерпуль» на 7 очков отстаёт от четвёртого места в турнирной таблице АПЛ.