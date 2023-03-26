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Холанн заинтересован в новом контракте с «Манчестер Сити»

26 Марта 2023 • 02:32 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн готов к переговорам с клубом по новому контракту.

Норвежец пополнил ряды «горожан» прошлым летом, подписав договор до 2027 года, однако его игра уже убедила клуб начать работу над обновлённым соглашением. По информации издания Sun Sport, окружение 22-летнего форварда сообщило представителям «Манчестер Сити» о заинтересованности в переговорах.

Ранее подпись под новым трудовым договором с клубом поставил нападающий Хулиан Альварес, и руководство манчестерского гранда верит, что Холанн последует примеру своего аргентинского товарища.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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