В «Манчестер Сити» считают, что травма Холанна несерьёзная

«Манчестер Сити» убеждён в том, что с нападающим Эрлингом Холанном сейчас всё в порядке. Напомним, вчера форвард покинул расположение сборной Норвегии из-за небольшой травмы.

По информации от журналиста Пола Хирста, в «Манчестер Сити» уже связались с медицинским штабом сборной Норвегии. Скандинавские коллеги убедили «горожан» в том, что отъезд Холанна – лишь мера предосторожности.

В стане «Манчестер Сити» ожидают, что Холанн сможет принять участие в матче с «Ливерпулем» в чемпионате Англии, который состоится сразу после международной паузы.

Напомним, в своих двух последних матчах Холанн забил 8 голов.