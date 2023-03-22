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В «Манчестер Сити» считают, что травма Холанна несерьёзная

22 Марта 2023 • 11:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
01.04 14:30

«Манчестер Сити» убеждён в том, что с нападающим Эрлингом Холанном сейчас всё в порядке. Напомним, вчера форвард покинул расположение сборной Норвегии из-за небольшой травмы.

По информации от журналиста Пола Хирста, в «Манчестер Сити» уже связались с медицинским штабом сборной Норвегии. Скандинавские коллеги убедили «горожан» в том, что отъезд Холанна – лишь мера предосторожности.

В стане «Манчестер Сити» ожидают, что Холанн сможет принять участие в матче с «Ливерпулем» в чемпионате Англии, который состоится сразу после международной паузы.

Напомним, в своих двух последних матчах Холанн забил 8 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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