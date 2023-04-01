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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марез побил рекорд Дрогба

01 Апреля 2023 • 17:46 Комментировать
Манчестер Сити
4:1
Ливерпуль
окончен

В субботу «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:1. Вингер «горожан» Рияд Марез по итогам матча стал лучшим африканским игроком Премьер-лиги по количеству голевых передач. Теперь на счету алжирца 56 ассистов. Марез побил рекорд экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба, отдавшего 55 результативных пасов в АПЛ.

«Манчестер Сити» на текущую минуту на пять очков отстаёт от лидирующего в Премьер-лиге «Арсенала». В конце апреля команды проведут очный матч на «Этихад Стэдиум», который наверняка станет ключевым.

Следующий матч чемпионата России «Манчестер Сити» проведёт 8 апреля – против «Саутгемптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Дидье Дрогба Рияд Марез
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Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
4
1
1.66 4.20 5.00
Видео
Перерыв
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лестер Лестер
0
0
2.48 3.35 2.95
Видео
Перерыв
Арсенал Арсенал
Лидс Лидс
1
0
1.35 5.40 8.40
Видео
Перерыв
Брайтон Брайтон
Брентфорд Брентфорд
2
2
1.70 4.00 5.00
Видео
Перерыв
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1
0
2.80 3.25 2.65
Видео
Перерыв
Борнмут Борнмут
Фулхэм Фулхэм
0
1
2.75 3.45 2.60
Видео
01.04.23 в 19:30
Челси Челси
Астон Вилла Астон Вилла
1.51 4.40 6.60
Видео
02.04.23 в 16:00
Вест Хэм Вест Хэм
Саутгемптон Саутгемптон
1.92 3.65 4.10
Видео
02.04.23 в 18:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.48 3.45 2.85
Видео
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Сегодня, 01 Апреля
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