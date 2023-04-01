Марез побил рекорд Дрогба

В субботу «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:1. Вингер «горожан» Рияд Марез по итогам матча стал лучшим африканским игроком Премьер-лиги по количеству голевых передач. Теперь на счету алжирца 56 ассистов. Марез побил рекорд экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба, отдавшего 55 результативных пасов в АПЛ.

«Манчестер Сити» на текущую минуту на пять очков отстаёт от лидирующего в Премьер-лиге «Арсенала». В конце апреля команды проведут очный матч на «Этихад Стэдиум», который наверняка станет ключевым.

Следующий матч чемпионата России «Манчестер Сити» проведёт 8 апреля – против «Саутгемптона».