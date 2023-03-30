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В «Манчестер Юнайтед» считают, что смогут подписать де Йонга в случае перехода Гюндогана в «Барселону»

30 Марта 2023 • 23:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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01.04 14:30

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает оформить трансфер Френки де Йонга предстоящим летом.

Нидерландский полузащитник давно является целью «красных дьяволов», которых возглавляет хорошо знакомый игроку Эрик тен Хаг. Известно, что «Барселона» рассчитывает усилить среднюю линию Илкаем Гюндоганом, до сих пор не продлившим истекающий контракт с «Манчестер Сити». Согласно сведениям Mirror, в «Манчестер Юнайтед» считают, что приход немецкого хавбека в каталонский клуб лишит де Йонга статуса «неприкасаемого» – то есть значительно увеличит шансы на его продажу.

Трансферная стоимость Френки де Йонга оценивается экспертами портала Transfermarkt в 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Илкай Гюндоган Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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