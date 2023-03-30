В «Манчестер Юнайтед» считают, что смогут подписать де Йонга в случае перехода Гюндогана в «Барселону»

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает оформить трансфер Френки де Йонга предстоящим летом.

Нидерландский полузащитник давно является целью «красных дьяволов», которых возглавляет хорошо знакомый игроку Эрик тен Хаг. Известно, что «Барселона» рассчитывает усилить среднюю линию Илкаем Гюндоганом, до сих пор не продлившим истекающий контракт с «Манчестер Сити». Согласно сведениям Mirror, в «Манчестер Юнайтед» считают, что приход немецкого хавбека в каталонский клуб лишит де Йонга статуса «неприкасаемого» – то есть значительно увеличит шансы на его продажу.

Трансферная стоимость Френки де Йонга оценивается экспертами портала Transfermarkt в 60 млн евро.