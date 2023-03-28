Хендерсон не покинет «Ливерпуль» в обозримом будущем

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон не намерен покидать свою нынешнюю команду в обозримом будущем. По информации от журналиста Жака Тальбо, даже если англичанин будет получать меньше игровой практики, руководство захочет его оставить как минимум из-за большого влияния в раздевалке.

Сам Хендерсон вовсе хочет задержаться в «Ливерпуле» вплоть до завершения профессиональной карьеры. Отметим, что у 32-летнего полузащитника есть контракт с командой Юргена Клоппа, который заканчивается летом 2025 года.

Напомним, Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с лета 2011 года, когда перебрался из «Сандерленда» за 18 миллионов евро.