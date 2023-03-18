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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два гранда АПЛ поспорят за вратаря «Андерлехта»

18 Марта 2023 • 22:51 Комментировать
АХ Лёвен
...
Андерлехт
Через 18 ч. 53 мин.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» намерены побороться за подписание голкипера бельгийского «Андерлехта» Барта Вербруггена.

20-летний нидерландец ранее уже был связан с интересом представителей ведущих европейских чемпионатов. Как сообщает Het Laatste Nieuws, на сегодняшний день в приобретении молодого стража ворот заинтересованы сразу два гранда Английской премьер-лиги – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Стоимость потенциального трансфера оценивается в 10 млн евро.

Барт Вербругген провёл 30 матчей за «Андерлехт» в текущем сезоне, пропустив 35 голов и девять раз сохранив ворота в неприкосновенности. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Андерлехт Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2023 Барт Вербругген
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АХ ЛЁВЕН АНДЕРЛЕХТ
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