Назван самый дорогой игрок АПЛ

На неделе авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимости игроков. А теперь поделился свежим рейтингом самых дорогих футболистов Английской премьер-лиги.

На первом месте – любитель хет-триков и норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Его трансферная стоимость оценивается в 170 млн евро.

На втором месте – звезда лондонского «Арсенала» Букайо Сака, который стоит 110 млн евро. Такая же стоимость и у другого игрока сборной Англии Фила Фодена, который является почти ровесников Саке.

На четвёртом месте нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн – он стоит 90 млн евро. Замыкает пятёрку зимний новичок «Челси», молодой аргентинец Энцо Фернандес – 85 млн.

На шестом месте центральный полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, будущее которого активно связывают с «Арсеналом». На седьмом – ещё один норвежец, капитан «канониров» Мартин Эдегор – 80 млн.