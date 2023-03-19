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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван самый дорогой игрок АПЛ

19 Марта 2023 • 12:38 Комментировать
Арсенал
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Кристал Пэлас
1 1.25 X 5.90 2 12.00
Через 3 ч. 37 мин.

На неделе авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимости игроков. А теперь поделился свежим рейтингом самых дорогих футболистов Английской премьер-лиги.

На первом месте – любитель хет-триков и норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Его трансферная стоимость оценивается в 170 млн евро.

На втором месте – звезда лондонского «Арсенала» Букайо Сака, который стоит 110 млн евро. Такая же стоимость и у другого игрока сборной Англии Фила Фодена, который является почти ровесников Саке.

На четвёртом месте нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн – он стоит 90 млн евро. Замыкает пятёрку зимний новичок «Челси», молодой аргентинец Энцо Фернандес – 85 млн.

На шестом месте центральный полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, будущее которого активно связывают с «Арсеналом». На седьмом – ещё один норвежец, капитан «канониров» Мартин Эдегор – 80 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Мартин Эдегор Гарри Кейн Деклан Райс Фил Фоден Эрлинг Холанн Букайо Сака Энцо Фернандес
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АРСЕНАЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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