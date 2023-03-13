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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Журавель покритиковал «Арсенал» за празднование победы в дерби

13 Марта 2023 • 19:53 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
19.03 17:00

Известный российский комментатор и журналист Тимур Журавель отметил и покритиковал празднование лондонского «Арсенала» после победы в дерби против «Фулхэма» (3:0). Матч состоялся вчера вечером на арене «дачников» «Крэйвен Коттедж».

«Я хоть и не верю, что «Арсеналу» что-то помешает стать чемпионом, но как бы они не переборщили с демонстрацией символов. Мне нравится, как они играют, но не нравится, как празднуют», - написал Журавель в своём Telegram-канале.

После победы основа и тренерский штаб «Арсенала» сфотографировались в раздевалке с репликой знаменитых часов, которые висели ещё на старой арене «пушкарей» «Хайбери». А теперь висят на стадионе «Эмирейтс».

«Арсенал» принёс в раздевалку реплику знаменитых часов. Эти часы – осязаемый знак успешного сезона «непобедимых», «Арсенала» Арсена Венгера и вообще всего хорошего, что было в те времена», - добавил Журавель.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Тимур Журавель
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