​Председатель «Кристал Пэлас» думает, увольнять ли Виейра

В 2023 году «Кристал Пэлас» не смог выиграть ни одного матча в чемпионате Англии. Команда располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, но при этом опережает зону вылета всего лишь на три зачётных балла.

На фоне негативных результатов команды председатель «Кристал Пэлас» Стив Пэриш сейчас думает о том, стоит ли увольнять Патрика Виейра с должности главного тренера. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Эд Ааронс.

Ближайший матч «Кристал Пэлас» проведёт в воскресенье, 19 марта. «Орлы» будут играть против «Арсенала» на выезде в лондонском дерби.