Лено: «У меня нет плохих чувств к «Арсеналу»

Голкипер «Фулхэма» Бернд Лено заявил, что у него нет никаких обид на «Арсенал». Напомним, вчера немец пропустил целых три безответных гола от своей бывшей команды в рамках матча Английской премьер-лиги.

«У меня нет никаких плохих чувств или токсичности по отношению к «Арсеналу». Всё закончилось не лучшим образом, но меня очень тепло приняли на «Эмирейтс». Ко мне подходили фанаты, которые благодарили за проведённые 4 года», – признался экс-голкипер «Арсенала» в интервью Standard.

Напомним, в прошлом сезоне «Арсенал» купил Аарона Ремсдейла, после чего Лено потерял место в основе.