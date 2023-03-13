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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лено: «У меня нет плохих чувств к «Арсеналу»

13 Марта 2023 • 12:19 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Фулхэм
отменен

Голкипер «Фулхэма» Бернд Лено заявил, что у него нет никаких обид на «Арсенал». Напомним, вчера немец пропустил целых три безответных гола от своей бывшей команды в рамках матча Английской премьер-лиги.

«У меня нет никаких плохих чувств или токсичности по отношению к «Арсеналу». Всё закончилось не лучшим образом, но меня очень тепло приняли на «Эмирейтс». Ко мне подходили фанаты, которые благодарили за проведённые 4 года», – признался экс-голкипер «Арсенала» в интервью Standard.

Напомним, в прошлом сезоне «Арсенал» купил Аарона Ремсдейла, после чего Лено потерял место в основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Арсенал Лондон Бернд Лено
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