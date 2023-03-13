«ПСЖ» хочет вернуть Диаби, но француз также находится в шорт-листе двух клубов из АПЛ

«ПСЖ» долгое время следил за выступлениями своего воспитанника Мусса Диаби в составе леверкузенского «Байера». По информации от журналиста Адриена Гренье, парижский клуб не против вернуть домой своего бывшего вингера, но есть одна проблема.

Дело в том, что в услугах Диаби также заинтересованы два клуба из Английской премьер-лиги. Речь идёт о лондонском «Арсенале» и «Ньюкасле», которые тоже хотят заполучить Мусса в грядущее межсезонье.

23-летний Диаби в нынешней кампании отметился 8 голами и 4 результативными передачами в Бундеслиге. Француз ранее признался, что не прочь однажды ернуться в «ПСЖ».