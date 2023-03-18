Исак: «Приятно уйти на перерыв с двумя победами подряд»

Двадцать восьмой тур английского чемпионата начался с гостевой победы «Ньюкасла» над «Ноттингем Форест». Оба гола в этом матче забил шведский нападающий Александр Исак - в первом случае он отличился с игры, во втором - реализовал пенальти.

- Знали, что будет непросто взять три очка, плохо начали матч, но сумели проявить свой характер. Несмотря на незасчитанный гол, мы продолжили атаковать и контролировать матч. Верили в себя, и сейчас приятно уйти на перерыв, одержав две победы подряд, - цитирует Исака BBC Sport.

В следующем туре «Ньюкасл» сыграет с «Манчестер Юнайтед».