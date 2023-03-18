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«Ньюкасл» в компенсированное время дожал «Ноттингем Форест»

18 Марта 2023 • 00:58 Комментировать
Ноттингем Форест
1:2
Ньюкасл
окончен

Переживающие не лучший отрезок сезона «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл» сошлись в матче 28-го тура Премьер-лиги. В дебюте Джо Уиллок в касание замыкал прострел с восьми метров и умудрился промахнуться. Александр Исак пробил мимо голкипера, рикошеты, и Ренан Лоди срезал мяч в перекладину своих ворот. Гости сами себе привезли проблемы, Свен Ботман слишком слабо отыграл на голкипера, Эммануэль Деннис перехватил мяч и открыл счет. Шон Лонгстафф мог быстро сравнять ударом со средней, но рикошет и перекладина. На 45-й минуте очередное попадание в каркас ворот «лесников», но удар головой Исака в непростой ситуации получился голевым. После перерыва Кейлор Навас дважды выручил. Тут же Эллиотт Андерсон, казалось, вывел вперед гостей, здорово пробив головой, но арбитр после подсказки ВАРа усмотрел вне игры. В итоге «Ньюкасл» так и не дожал противника в основное время, но в компенсированные минуты удача ему улыбнулась. Исак пробил головой в руку защитника - пенальти. Форвард вызвался нанести удар и попал в верхнюю часть ворот - 2:1.

Хозяева идут на 14-м месте, соперник - пятый.

Протокол игры  
Ноттингем Форест1:2Ньюкасл
(1:0) Деннис Эммануэль26'  
  45'Исак Александр (1:1)
  90'Исак Александр (1:2)
Навас Кейлор  90'Орье СержФелипе Аугусто IVНьякат МуссаЛоди Ренан  90'Йейтс Райан 58' (Фройлер Ремо ( 58'  90') Шелви Джонджо 90' (Скарпа Густаво ( 90') Джонсон БреннанГиббс-Уайт Морган  59'Деннис Эммануэль  22' 79' (Сарридж Сэм ( 79') Айю Андре 79' (Уильямс Неко ( 79')
Запасные: Уорролл ДжоТоффоло ХарриКолбэк ДжекДанило ЛаранжераХеннесси Уэйн
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБотман СвенБёрн Дэн  33'Лонгстафф ШонГимараэс БруноУиллок ДжоМёрфи Джейкоб 84' (Ритчи Мэтт ( 84') Исак АлександрСен-Максимен Аллан 46' (Андерсон Эллиот ( 46')
Запасные: Таргетт МэттЛьюис ДжамалУилсон КаллумЛасcеллс ДжамалФрейзер РайанДамметт ПолДубравка МартинМанкильо Хави
17 марта. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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