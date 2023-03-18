«Ньюкасл» в компенсированное время дожал «Ноттингем Форест»

Переживающие не лучший отрезок сезона «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл» сошлись в матче 28-го тура Премьер-лиги. В дебюте Джо Уиллок в касание замыкал прострел с восьми метров и умудрился промахнуться. Александр Исак пробил мимо голкипера, рикошеты, и Ренан Лоди срезал мяч в перекладину своих ворот. Гости сами себе привезли проблемы, Свен Ботман слишком слабо отыграл на голкипера, Эммануэль Деннис перехватил мяч и открыл счет. Шон Лонгстафф мог быстро сравнять ударом со средней, но рикошет и перекладина. На 45-й минуте очередное попадание в каркас ворот «лесников», но удар головой Исака в непростой ситуации получился голевым. После перерыва Кейлор Навас дважды выручил. Тут же Эллиотт Андерсон, казалось, вывел вперед гостей, здорово пробив головой, но арбитр после подсказки ВАРа усмотрел вне игры. В итоге «Ньюкасл» так и не дожал противника в основное время, но в компенсированные минуты удача ему улыбнулась. Исак пробил головой в руку защитника - пенальти. Форвард вызвался нанести удар и попал в верхнюю часть ворот - 2:1.

Хозяева идут на 14-м месте, соперник - пятый.