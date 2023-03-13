Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Четыре клуба продолжают бороться за Тюрама, «Интер» – фаворит

13 Марта 2023 • 21:28 Комментировать (1)
Боруссия М
...
Вердер
17.03 22:30

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам сменит клуб по окончании текущего сезона.

25-летний футболист отказался продлевать контракт, истекающий в июне. В числе претендентов на него фигурируют английские «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», а также итальянские «Ювентус» и «Интер». По сведениям Calciomercato, именно «нерадзурри» в настоящий момент имеют наилучшие шансы в борьбе за подпись форварда сборной Франции, также способного сыграть на флангах атаки.

Маркус Тюрам стал автором 11 забитых мячей и трёх результативных передач в 23 поединках нынешнего розыгрыша Бундеслиги. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Интер Милан Ювентус Манчестер Юнайтед Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ М ВЕРДЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
InterSan
13 Марта 2023 в 22:00
Будет здорово, если подпишим. Вообще, не знаю как он и на что способен, но точно будет лучше чем Корреа. Его бы продать хоть за 10-15 и то, толк будет.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Марта
22:01 · Англия. Премьер-лига
Лаллана подписал новый контракт с «Брайтоном» официально
21:28 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба продолжают бороться за Тюрама, «Интер» – фаворит 1
21:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» решил не оспаривать 4-матчевую дисквалификацию Каземиро
20:55 · Англия. Премьер-лига
Кейн – лучший в топ-5 лигах Европы по числу «домашних» голов
19:53 · Англия. Премьер-лига
Журавель покритиковал «Арсенал» за празднование победы в дерби
19:19 · Англия. Премьер-лига
Мёрсон назвал лучшего полузащитника АПЛ
19:12 · Англия. Премьер-лига
​Заха получил щедрое предложение из Саудовской Аравии
18:41 · Англия. Премьер-лига
​Артета: «100 побед – это не трофей»
18:19 · Англия. Премьер-лига
​Эмилиано Мартинес может перейти в топ-клуб АПЛ
18:04 · Англия. Премьер-лига
Названа самая посещаемая арена клубов топ-5 лиг Европы
17:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» забил в АПЛ уже больше голов, чем в прошлом сезоне 1
17:29 · Англия. Премьер-лига
​Мойес может остаться в «Вест Хэме» даже в случае вылета в Чемпионшип
16:54 · Англия. Премьер-лига
​Де Брёйне встал на защиту Холанна
16:44 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган до сих пор не принял решение по будущему
16:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Наш сезон будут судить по Лиге чемпионов» 1
Все новости
Рекомендуем