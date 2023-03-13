Четыре клуба продолжают бороться за Тюрама, «Интер» – фаворит

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам сменит клуб по окончании текущего сезона.

25-летний футболист отказался продлевать контракт, истекающий в июне. В числе претендентов на него фигурируют английские «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», а также итальянские «Ювентус» и «Интер». По сведениям Calciomercato, именно «нерадзурри» в настоящий момент имеют наилучшие шансы в борьбе за подпись форварда сборной Франции, также способного сыграть на флангах атаки.

Маркус Тюрам стал автором 11 забитых мячей и трёх результативных передач в 23 поединках нынешнего розыгрыша Бундеслиги. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро.