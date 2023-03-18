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Стив Купер: «Так проигрывать больнее всего»

18 Марта 2023 • 13:49 Комментировать
Ноттингем Форест
1:2
Ньюкасл
окончен

Двадцать восьмой тур английского чемпионата начался с гостевой победы «Ньюкасла» над «Ноттингем Форест» - «сороки», вопреки известной басне, «украли сыр» у «лесников» буквально на само последней минуте игры. Наставник «Ноттингем Форест» Стив Купер признал, что проигрывать таким образом очень неприятно.

- Это худший способ проиграть. Особенно если учесть, что в игре мы реально боролись, а не отбывали номер. Мы получили гол в добавленное время первого тайма и добавленное время второго тайма. Это мне очень не нравится, над этим надо будет поработать, - цитирует Купера BBC Sport.

В следующем туре «лесники» примут дома «Вулверхэмптон». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ноттингем Форест Стив Купер
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