Эдди Хау: «Большая победа»

Двадцать восьмой тур английского чемпионата начался с гостевой победы «Ньюкасла» над «Ноттингем Форест». Решающий гол гости забили на самой последней добавленной арбитром минуте матча. Эдди Хау, наставник «Ньюкасла», прокомментировал события игры.

- Игра получилась очень плотной, богатой на события. Мы сделали достаточно для того, чтобы претендовать на победу. Большую часть матча мы доминировали. Большая победа. Очень приятно, что мы все время чувствовали поддержку фанов, несмотря на то, что играли в гостях. Такое нечасто бывает, - цитирует слова Хау BBC Sport.

В следующем туре «Ньюкасл» примет дома «Манчестер Юнайтед».