​Назван фаворит на должность тренера «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» накануне объявил об отставке Патрика Виейра с должности главного тренера команды. Причина – неудовлетворительные результаты.

Как сообщает TodoFichajes, фаворитом на пост рулевого «Кристал Пэлас» является Марсело Бьелса. 67-летний аргентинский специалист находится без работы больше года после ухода из «Лидса».

Также «Кристал Пэлас» рассматривает кандидатуры Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда и Роя Ходжсона.

Отметим, что «Кристал Пэлас» в 2023 году не выиграл ни одного матча чемпионата Англии. «Орлы» всего лишь на три зачётных балла опережают зону вылета.