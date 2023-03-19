Лондонский «Арсенал» летом предпримет попытку подписать опорного полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера, об этом рапортует Calciomercato.

Отмечается, что «Арсенал» готов включить в будущую сделку нападающего Фоларина Балогуна, который проводит отличный сезон в аренде во французском «Реймсе».

25-летний алжирец, который ранее несколько лет постигал азы футбола в академии «канониров», в текущем сезоне выступает за «Милан». Его трудовое соглашение с «россонери» рассчитано до 2027 года, а стоимость игрока составляет 40 млн евро.

Напомним, что помимо Беннасера «канониры» хотят усилить центр поля прекрасно адаптированным к АПЛ опорником «Вест Хэма» Декланом Райсом.