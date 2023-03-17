Виейра - первый тренер АПЛ, которого уволили в день святого Патрика

Мы уже сообщали об иссякшем терпении боссов «Кристал Пэлас», которые уволили Патрика Виейра. Это стало следствием затянувшейся серии неудач - последний раз «орлы» побеждали еще в прошлом году. Безвыигрышная серия клуба в чемпионате достигла одиннадцати матчей, и Виейра пришлось расплатиться за это своей работой.

Как оказалось, он стал первым тренером английской Премьер-лиги, которого уволили в день святого Патрика - национального праздника Ирландии и Северной Ирландии, которая, как известно, также входит в состав Великобритании.

В следующем туре «орлам» предстоит сыграть против «Арсенала».