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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Виейра - первый тренер АПЛ, которого уволили в день святого Патрика

17 Марта 2023 • 14:36 Комментировать (1)
Арсенал
...
Кристал Пэлас
1 1.25 X 5.70 2 13.00
19.03 17:00

Мы уже сообщали об иссякшем терпении боссов «Кристал Пэлас», которые уволили Патрика Виейра. Это стало следствием затянувшейся серии неудач - последний раз «орлы» побеждали еще в прошлом году. Безвыигрышная серия клуба в чемпионате достигла одиннадцати матчей, и Виейра пришлось расплатиться за это своей работой.

Как оказалось, он стал первым тренером английской Премьер-лиги, которого уволили в день святого Патрика - национального праздника Ирландии и Северной Ирландии, которая, как известно, также входит в состав Великобритании.

В следующем туре «орлам» предстоит сыграть против «Арсенала». 

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Виейра Кристал Пэлас
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АРСЕНАЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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Комментарии (1)
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costard
17 Марта 2023 в 15:09
Он как раз Патрис.
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