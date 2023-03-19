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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сака двумя голами помог «Арсеналу» легко разгромить «Кристал Пэлас»

19 Марта 2023 • 18:55 Комментировать
Арсенал
4:1
Кристал Пэлас
окончен

«Арсенал» легко переиграл «Кристал Пэлас». В первом тайме Сака сделал голевую передачу и забил, а после перерыва отметился ещё одним точным ударом. «Стекольщики» могли возродить интригу, но «канониры» этого сделать не дали.

Протокол игры  
Арсенал4:1Кристал Пэлас
(1:0) Мартинелли Габриэл28'  
(2:0) Сака Букайо43'  
(3:0) Джака Гранит55'  
  63'Шлупп Джеффри (3:1)
(4:1) Сака Букайо74'  
Рамсдейл АаронУайт Бен 83' (Смит-Роу Эмил ( 83') Холдинг РобГабриэль дос Сантос 86' (Кивёр Якуб ( 86') Зинченко Александр 65' (Тирни Киран ( 65') Эдегор МартинПарти ТомасДжака ГранитСака БукайоТроссар Леандро 65' (Жезус Габриэл ( 65') Мартинелли Габриэл 83' (Жоржиньо II ( 83')
Запасные: Виейра ФабиуНелсон РайсТёрнер МэттУолтерс Реуэл
Витворт ДжосефУорд ДжоэлТомкинс Джеймс  59'Гехи МаркМитчелл ТайрикМиливоевич Лука 65' (Айю Джордан ( 65') Дукуре ШейкОлисе Майкл 82' (Ахамада Науиру ( 82') Шлупп Джеффри 82' (Эзе Эберечи ( 82') Заха УилфридЭдуар Одсонн 65' (Хьюз Уилл ( 65')
Запасные: Макартур ДжеймсРидевальд ЖайроФергюсон Натан IIКлайн НатаниэльРичардс КрисOwen GoodmanМатета Жан-Филипп
19 марта. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

В воскресенье «Арсенал» мог сделать ещё один шаг по направлению к чемпионству. «Канониры» дома принимали «Кристал Пэлас» и явно рассчитывали набрать три очка, ещё немного оторваться от «Манчестер Сити», матч которого в этом туре был перенесён, а также реабилитироваться за вылет из Лиги Европы от лиссабонского «Спортинга». Еврокубок в этом сезоне «Арсенал» не выиграет, но успел в Премьер-лиге всё спишет. Однако для этого ни в коем случае нельзя было терять очки в матче против 12-й команды лиги.

«Арсенал» с первых минут взял под контроль мяч и придавил «стекольщиков» к их воротам. Правда, гости оборонялись в дебюте матча и не давали сопернику тревожить Витворта. Более того, именно «Кристал Пэлас» едва не открыл счёт на 11-й минуте. Заха убежал по левому флангу, вошёл в штрафную и пробил в ближнюю штангу, от которой мяч отскочил в Рамсдейла, а от того – за пределы поля.

«Канониры» продолжали владеть мячом и вскоре создали момент. Сака слева забросил мяч, гости неудачно сыграли, и мяч отскочил к Эдегору, который бил с линии штрафной, но Витворт в прыжке ворота спас. «Арсенал» продолжал давить и на 28-й минуте добился своего. Уайт на левом фланге сделал пас вперёд, Сака с линии штрафной сделал пас в противоположную зону, где Мартинелли ушёл от соперника влево и пробил точно в дальний угол.

«Арсенал» после этого продолжал владеть мячом и атаковал, пытаясь забить второй мяч. Правда, остроты у ворот Витворта не возникало. Было несколько потенциально опасных подходов, но не более. Лишь в конце тайма Сака слева ворвался в штрафную и прострелил, мяч отскочил назад к Эдегору, который чуть сместился в центр и пробил, но в створ не попал.

В конце тайма хозяева всё же удвоили счёт. Сака получил мяч слева, сделал пас назад от Уайта, получил обратную передачу, ворвался в штрафную и покатил в дальний угол мимо Витворта, который спасти ворота не смог. «Кристал Пэлас» неудачно разыграл с центра поля, случилась потеря, Троссар на скорости приблизился к штрафной, но попал в соперника. Вскоре ещё Парти получил мяч недалеко от ворот и бил на исполнение в нижний угол, но в створ не попал. «Арсенал» ушёл на перерыв с солидным преимуществом в любом случае, так что Микель Артета должен был быть довольным.

В начале второго тайма «Арсенал» пытался продолжить атаковать и владеть преимуществом. Однако в какой-то момент «Кристал Пэлас» чуть прибавил и отодвинул игру от своих ворот и стал доходить до чужой штрафной. В одной атаке Заха упал недалеко от чужих ворот, но судья пенальти назначать не стал. Тут же вингер «стекольщиков» слева с острого угла пробил, но Рамсдейл парировал мяч.

Ответ «Арсенала» получился голевым. Джака получил мяч перед штрафной, отдал его левее Троссару и ускорился вперёд, получил ответный пас и пробил точно в ближний угол. Шансов спасти ворота у Витворта не было. Казалось, «канониры» после этого должны были спокойно довести матч до победы, но «Кристал Пэлас» сдаваться не собирался. Вскоре после углового мяч отскочил к Шлуппу, который с близкого расстояния расстрелял Рамсдейла и сократил отставание.

За двадцать минут до конца матча интрига могла разгореться с новой силой. Всё тот же Шлупп подхватил мяч перед штрафной и сделал пас в левую зону, куда ворвался Заха и метил в дальнюю «шестёрку», но немного не попал. Тут же «Арсена» окончательно похоронил интригу. Мяч заметался по штрафной «стекольщиков», попал к Тирни, который слева прострелил в центр, откуда Сака в касание пробил точно в цель.

В оставшееся время команды доигрывали матч. Артета даже дал дебютировать в Премьер-лиге Кивёру. В итоге «Арсенал» победил, сделав ещё один шаг по направлению к чемпионству.

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Премьер-лига, как и все остальные турниры, уходит на паузу из-за матчей сборных. В следующем туре 1-го апреля «Арсенал» примет «Лидс», а «Кристал Пэлас» в этот же день встретится с «Лестером».

Роман Андреев

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