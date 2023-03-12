Игроки «Кристал Пэлас» ни разу не пробили в створ в последних трёх матчах

Игроки клуба АПЛ «Кристал Пэлас» ни разу не пробили в створ ворот команды соперника за последние три матча в рамках чемпионата Англии. Как пишет статистический портал Opta, это первый такой случай с момента начала сбора подобной статистики, а именно с сезона-2003/04.

Напомним, вечером 11 марта «орлы» встречались с одним из сильнейших клубов АПЛ – «Манчестер Сити», уступив «горожанам» с минимальным счётом.

После матча «Кристал Пэлас» идёт на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав за 26 туров 28 очков.

Ранее мы писали, что подопечные Патрика Виейра не могут победить уже на протяжении 10 матчей подряд.