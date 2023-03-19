Томиясу точно не сыграет с «Кристал Пэлас», Салиба может выйти на поле

Появилась ясность касательно травм двух защитников «Арсенала» Такэхиро Томиясу и Вильяма Салиба. По информации Daily Mail, в грядущем матче «канониров» в рамках АПЛ на «Эмирейтс» против «Кристал Пэлас» японец точно не сыграет – он покинул в четверг стадион лондонцев на костылях.

А что касается состояния молодого француза, то Салиба вполне может появиться на футбольном поле. Его состояние оценивается как сомнительное.

Напомним, Томиясу и Салиба выбыли из состава «Арсенала» во врем последней игры «канониров» на данный момент – против лиссабонского «Спортинга» в минувший четверг.