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Томиясу точно не сыграет с «Кристал Пэлас», Салиба может выйти на поле

19 Марта 2023 • 09:29 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
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Через 6 ч. 50 мин.

Появилась ясность касательно травм двух защитников «Арсенала» Такэхиро Томиясу и Вильяма Салиба. По информации Daily Mail, в грядущем матче «канониров» в рамках АПЛ на «Эмирейтс» против «Кристал Пэлас» японец точно не сыграет – он покинул в четверг стадион лондонцев на костылях.

А что касается состояния молодого француза, то Салиба вполне может появиться на футбольном поле. Его состояние оценивается как сомнительное.

Напомним, Томиясу и Салиба выбыли из состава «Арсенала» во врем последней игры «канониров» на данный момент – против лиссабонского «Спортинга» в минувший четверг.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Кристал Пэлас Вильям Салиба Такэхиро Томиясу
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АРСЕНАЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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