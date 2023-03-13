Что может помешать «Арсеналу» выиграть чемпионат Англии

«Арсенал» за одиннадцать туров до конца Премьер-лиги опережает «Манчестер Сити» на пять очков, и многие поспешно примеряют «канонирам» звание чемпионов Англии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что может помешать лондонцам победить.

В последний раз «Арсенал» выигрывал Премьер-лигу в сезоне-2003/04. В этом сезоне «канониры» на всех парах несутся, чтобы вновь почувствовать вкус успеха. Правда, говорить, что всё предрешено, рановато. «Арсенал» на пять очков опережает «Манчестер Сити», который является главным конкурентом. Третий «Манчестер Юнайтед» после последних неудач окончательно потерял надежду выиграть Премьер-лигу, отставая уже на 16 баллов, и даже победа в матче, который есть в запасе, серьёзно ситуацию уже не изменит.

Если смотреть на таблицу, то ключевым в борьбе за чемпионство выглядит матч 26 апреля, когда «Арсенал» поедет в гости к «Манчестер Сити». Преимущество в пять очков, которое есть сейчас, даёт право «канонирам» на ошибку, при условии, конечно, что такая разница в баллах сохранится. Какова вероятность, что подопечные Микеля Артеты растеряют преимущество? Если смотреть на календарь, то в ближайших пяти турах «Арсенал» вполне может обойтись без потерь, по-настоящему тревожным выглядит лишь выезд в гости к «Ливерпулю». Что касается «Кристал Пэласа», «Лидса», «Вест Хэма» и «Сатугемптона», то лондонцы должны их спокойно обыгрывать. Два соперника идут в зоне вылета, один близок к ней, и ещё один оторвался недалеко.

Именно с матча против «Манчестер Сити» для «Арсенала» начинается серьёзная проверка. Следом будут матчи против «Челси» и «Ньюкасла», где соперники также могут дать бой. В целом можно сказать, что календарь у лондонцев не самый простой – сразу четыре грозных соперника. «Манчестер Сити» в этом смысле имеет более простой календарь – помимо того же «Арсенала», его ждут матчи против «Ливерпуля» и «Челси». При этом все эти поединки подопечные Хосепа Гвардиолы проведут дома.

Если календарь Премьер-лиги на руку «Манчестер Сити», то вот расписание иных турниров в пользу «Арсенала». Во-первых, «горожане» продолжают участие в Кубке Англии и наверняка постараются выиграть турнир. Однако главное напряжение для «Манчестер Сити» – это еврокубки. «Горожане» мечтают выиграть Лигу чемпионов, на которую делают ставку. «Арсенал» же вряд ли готов тратить все силы на победу в Лиге Европы. Было даже удивительно, что в матче против «Спортинга» Артета выставил основной состав, не став экономить силы.

Вообще многое будет зависеть как раз от решений наставника «Арсенала» в концовке сезона. У Артеты пока нет опыта решающих матчей, что может привести к каким-то ошибочным действиям. Пока испанец не ошибается, более того, он смог выправить ситуацию после того, как «канониры» попали в небольшую турбулентность в начале этого года. И всё же вопрос опыта может стать ключевым в концовке сезона. У «Манчестер Сити» хватает с запасом этого компонента. Конечно, есть какая-то доля иронии в том, что у «Арсенала» главными носителями опыта являются как раз бывшие игроки «горожан».

Зато пока у «Арсенала» нет никаких кадровых проблем, что облегчает Артете решение задачи. Все лидеры здоровы и в форме, что даёт повод для оптимизма. В итоге у «Арсенала» даже есть возможность для нормальной ротации и усиления команды по ходу матча. Стоит признать, что зимнее трансферное окно лондонцы провели отлично.

«Арсенал» имеет отличные шансы, чтобы завоевать долгожданный трофей. Тем не менее говорить, что «канониры» уже чемпионы – пока слишком рано. Однако проиграть титул они могут во многом лишь по своей вине.

Роман Андреев