«Арсенал» - первая команда в истории английского футбола, выигравшая девять лондонских дерби за сезон

В матче двадцать восьмого тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» переиграл осиротевший после увольнения Патрика Виейра (бывшего игрока «Арсенала», к слову) «Кристал Пэлас».

Как оказалось, это была уже девятая победа «Арсенала» в матчах, которые в Англии считаются лондонскими дерби - то есть против клубов из Лондона или его пригородов. Эти девять побед, разумеется, учтены во всех турнирах, в которых в этом году успел выступить «Арсенал».

Ранее ни один другой лондонский клуб, даже «Челси» в его лучшие годы, не выигрывал так много дерби по ходу одного и того же сезона.