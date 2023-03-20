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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» - первая команда в истории английского футбола, выигравшая девять лондонских дерби за сезон

20 Марта 2023 • 06:30 Комментировать
Арсенал
4:1
Кристал Пэлас
окончен

В матче двадцать восьмого тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» переиграл осиротевший после увольнения Патрика Виейра (бывшего игрока «Арсенала», к слову) «Кристал Пэлас».

Как оказалось, это была уже девятая победа «Арсенала» в матчах, которые в Англии считаются лондонскими дерби - то есть против клубов из Лондона или его пригородов. Эти девять побед, разумеется, учтены во всех турнирах, в которых в этом году успел выступить «Арсенал».

Ранее ни один другой лондонский клуб, даже «Челси» в его лучшие годы, не выигрывал так много дерби по ходу одного и того же сезона. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Кристал Пэлас
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