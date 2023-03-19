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Врио наставника «Кристал Пэлас»: «Мы не так и плохо сыграли»

19 Марта 2023 • 20:50 Комментировать
Арсенал
4:1
Кристал Пэлас
окончен

В двадцать восьмом туре английского чемпионата «Кристал Пэлас», оставшийся без главного тренера после увольнения Патрика Виейра, крупно проиграл «Арсеналу» - 1:4. Временно исполняющий обязанности тренера команды Падди Маккарти прокомментировал события игры.

- Мы не так плохо сыграли, хорошо начали игру, было две возможности для взятия ворот. Я считаю, что из этой игры можно извлечь немало положительного. Команда настроена на борьбу, и это хорошо, - цитирует слова Маккарти Sky Sports.

В следующем туре «Кристал Пэлас» сыграет с «Лестером». 

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Падди Маккарти
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