Врио наставника «Кристал Пэлас»: «Мы не так и плохо сыграли»

В двадцать восьмом туре английского чемпионата «Кристал Пэлас», оставшийся без главного тренера после увольнения Патрика Виейра, крупно проиграл «Арсеналу» - 1:4. Временно исполняющий обязанности тренера команды Падди Маккарти прокомментировал события игры.

- Мы не так плохо сыграли, хорошо начали игру, было две возможности для взятия ворот. Я считаю, что из этой игры можно извлечь немало положительного. Команда настроена на борьбу, и это хорошо, - цитирует слова Маккарти Sky Sports.

В следующем туре «Кристал Пэлас» сыграет с «Лестером».