Гвардиола: «Мне очень жаль Виейра»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал отставку Патрика Виейра с поста наставника «Кристал Пэлас». Напомним, француза уволили спустя полтора года после назначения.

«Мне очень жаль Виейра. Конечно, никто не знает, почему его уволили. Я по крайней мере точно», – заявил Гвардиола на своей пресс-конференции.

Виейра четырежды встречался с Гвардиолой в своей тренерской карьере. «Кристал Пэлас» Патрика добыл в матчах с «Манчестер Сити» по одной победе и ничьей. Остальные два поединка «орлы» проиграли.

Отметим, что на момент увольнения Виейра «Кристал Пэлас» располагается на двенадцатом месте в турнирной таблице АПЛ.