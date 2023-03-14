Ремсдейл: «Хочу стать легендой «Арсенала»

Вратарь «Арсенала» Аарон Ремсдейл поделился мнением о своём будущем в лондонском клубе.

По словам 24-летнего футболиста, он намерен остаться в «Арсенале» надолго и стать легендой «канониров». Напомним, действующий контракт Ремсдейла с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года.

«Арсенал», где я вижу себя 10, 12, 15 лет, — вот цель, оставаться на вершине столько времени. Надеюсь, мне никогда не придётся уходить. Хочу стать легендой в этом футбольном клубе», — цитирует Ремсдейла журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне голкипер провёл в составе «канониров» 29 матчей, пропустил 27 голов и 13 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.