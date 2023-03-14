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Ремсдейл: «Хочу стать легендой «Арсенала»

14 Марта 2023 • 09:51 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
19.03 17:00

Вратарь «Арсенала» Аарон Ремсдейл поделился мнением о своём будущем в лондонском клубе.

По словам 24-летнего футболиста, он намерен остаться в «Арсенале» надолго и стать легендой «канониров». Напомним, действующий контракт Ремсдейла с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года.

«Арсенал», где я вижу себя 10, 12, 15 лет, — вот цель, оставаться на вершине столько времени. Надеюсь, мне никогда не придётся уходить. Хочу стать легендой в этом футбольном клубе», — цитирует Ремсдейла журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне голкипер провёл в составе «канониров» 29 матчей, пропустил 27 голов и 13 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл
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АРСЕНАЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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