​Ходжсон может возглавить клуб АПЛ

«Кристал Пэлас» принял решение об увольнении Патрика Виейра с должности главного тренера, о чём уже было объявлено. Француз был отправлен в отставку по причине неудовлетворительных результатов – в 2023 году «орлы» не выиграли ни одного матча Премьер-лиги.

Как сообщает The Telegraph, возглавить «Кристал Пэлас» на временной основе может Рой Ходжсон. По данным источника, в руководстве лондонского клуба есть те, кто поддерживает идею с краткосрочным контрактом для 75-летнего Ходжсона.

Рой Ходжсон тренировал «Кристал Пэлас» в 2017-2021 годах. Сейчас он находится без работы.

«Кристал Пэлас» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.