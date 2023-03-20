Мартинелли: «Я очень счастлив»

В матче двадцать восьмого тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» забил четыре мяча в ворота «Кристал Пэлас», и один из них записал на свой счет Габиэль Мартинелли. После игры он прокомментировал свои чувства и поблагодарил Букайо Сака.

- Я очень, очень счастлив. Нам нужна была эта победа, всем оставшиеся матчи для нас сейчас как финалы, мы сражаемся за победу в чемпионате. Спасибо Сака за пас, я забил, причем своей слабой ногой, хороший гол, - цитирует слова Мартинелли BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата лондонский «Арсенал» сыграет в домашних условиях с «Лидсом».