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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мартинелли: «Я очень счастлив»

20 Марта 2023 • 00:37 Комментировать
Арсенал
4:1
Кристал Пэлас
окончен

В матче двадцать восьмого тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» забил четыре мяча в ворота «Кристал Пэлас», и один из них записал на свой счет Габиэль Мартинелли. После игры он прокомментировал свои чувства и поблагодарил Букайо Сака.

- Я очень, очень счастлив. Нам нужна была эта победа, всем оставшиеся матчи для нас сейчас как финалы, мы сражаемся за победу в чемпионате. Спасибо Сака за пас, я забил, причем своей слабой ногой, хороший гол, - цитирует слова Мартинелли BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата лондонский «Арсенал» сыграет в домашних условиях с «Лидсом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Кристал Пэлас Габриэл Мартинелли
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