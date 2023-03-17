​Джеррард может стать тренером в клубе АПЛ

Стивен Джеррард претендует на пост главного тренера «Кристал Пэлас». Должность стала вакантной после пятничной отставки Патрика Виейра. Как сообщает Daily Record, «орлы» рассматривают кандидатуру Джеррарда, поскольку его тренерский стиль подходит команде.

Ранее сообщалось о том, что снова возглавить «Кристал Пэлас» может Рой Ходжсон.

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, но при этом опережает зону вылета всего лишь на три зачётных балла. В 2023 году «орлы» не выиграли ни одного матча чемпионата.

Ближайший матч «Кристал Пэлас» проведёт 19 марта – против «Арсенала».