Виейра был уволен из «Кристал Пэлас», потому что не ругал игроков

Стала известна причина увольнения Патрика Виейра с поста главного тренера «Кристал Пэлас». Напомним, отставка 46-летнего специалиста произошла 17 марта.

По информации The Mirror, руководство лондонского клуба приняло решение расстаться с французским тренером по причине того, что он был слишком мягок с игроками. Отмечается, что в клубе были сильно удивлены тому факту, что Виейра не стал ругать игроков после безвыигрышной серии, которая составила 12 матчей.

На данный момент «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков в 27 матчах. Последний раз лондонская команда побеждала в чемпионате Англии 31 декабря прошлого года, когда был обыгран «Борнмут» (2:0).