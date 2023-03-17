Компани не согласен с увольнением Виейра из «Кристал Пэлас»

Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани прокомментировал отставку Патрика Виейра с поста тренера «Кристал Пэлас».

«Я смотрю на таблицу и вижу, что они на 12-м месте. Слышал, что отставка связана с плохой формой команды, но их прошлые матчи были против «Ньюкасла», «Челси», дважды против «Манчестер Юнайтед», «Сити» и «Брайтона». Затем я смотрю, что Заха выбыл на четыре-пять матчей, а их следующие матчи будут против «Лидса», «Ноттингема», «Вулверхэмптона» и «Эвертона». Меня не устраивает такое решение», — заявил нынешний тренер «Бёрнли», чьи слова приводит Sky Sports.

Напомним, что Патрик Виейра руководил «орлами» с июля 2021 года, не выиграв ни одного из 12 матчей в текущем календарном году.