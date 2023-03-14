«Арсенал» заинтересован в трансфере защитника «Интера»

Правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис попал на радары очередного топ-клуба из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Пито О’Рурка, нидерландец находится в сфере интересов лондонского «Арсенала».

Напомним, что помимо «канониров» футболистом ранее интересовались такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Последние уже наверняка выбыли из гонки, так как зимой купили у «Лиона» молодого Мало Гюсто.

В нынешнем сезоне Дюмфрис отметился голом и тремя результативными передачами в итальянской Серии А. Ранее ходили слухи, что «Интер» отпустит нидерландца за сумму в районе 35-40 миллионов евро.