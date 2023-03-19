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«Арсенал» - «Кристал Пэлас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

19 Марта 2023 • 16:30 Комментировать
Арсенал
2:0
Кристал Пэлас
1 1.09 X 10.50 2 27.00
1-й тайм

В 28-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Арсенал» и «Кристал Пэлас».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Арсенал2:0Кристал Пэлас
(1:0) Мартинелли Габриэл28' 
(2:0) Сака Букайо43' 
Рамсдейл АаронУайт БенХолдинг РобГабриэль дос СантосЗинченко АлександрЭдегор МартинПарти ТомасДжака ГранитСака БукайоТроссар ЛеандроМартинелли Габриэл
Запасные: Виейра ФабиуНелсон РайсТирни КиранКивёр ЯкубТёрнер МэттУолтерс РеуэлЖоржиньо IIСмит-Роу ЭмилЖезус Габриэл
Витворт ДжосефУорд ДжоэлТомкинс ДжеймсГехи МаркМитчелл ТайрикДукуре ШейкМиливоевич ЛукаШлупп ДжеффриОлисе МайклЭдуар ОдсоннЗаха Уилфрид
Запасные: Хьюз УиллМакартур ДжеймсАйю ДжорданРидевальд ЖайроФергюсон Натан IIАхамада НауируКлайн НатаниэльРичардс КрисЭзе ЭберечиOwen GoodmanМатета Жан-Филипп
19 марта. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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АРСЕНАЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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