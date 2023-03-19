«Арсенал» - «Кристал Пэлас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В 28-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Арсенал» и «Кристал Пэлас».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Арсенал - Кристал Пэлас
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Мартинелли Габриэл28'
|(2:0) Сака Букайо43'
Витворт Джосеф•Уорд Джоэл•Томкинс Джеймс•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Дукуре Шейк•Миливоевич Лука•Шлупп Джеффри•Олисе Майкл•Эдуар Одсонн•Заха Уилфрид
19 марта. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Бан пользователя