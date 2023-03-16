Артета: «Мы должны постепенно возвращать Жезуса в лучшую форму»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не спешит возвращать нападающего Габриэля Жезуса в основной состав. Напомним, бразилец лишь недавно восстановился после травмы колена, из-за которой провёл вне игры более трёх месяцев.

«Мы должны постепенно возвращать Жезуса в лучшую форму. Нам нужно аккуратно выбирать для него игровое время. Габриэль сейчас хорошо себя чувствует. Он говорит, что ему становится всё лучше и лучше. Это позитивный сигнал», – сказал Артета на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Жезус до травмы отметился 5 голами и 5 результативными передачами. Игрок проводит свою первую кампанию за «Арсенал» после перехода из «Манчестер Сити».