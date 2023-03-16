Будущее Виейра в «Кристал Пэлас» определится на следующей неделе

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра может покинуть свой пост.

«Орлы» не знают побед на протяжении 12 матчей, а три последних поединка проиграли с одинаковым счётом – 0:1. Как стало известно ранее, клуб рассматривает возможность расставания с французским специалистом на фоне не самых впечатляющих результатов. По данным Telegraph, итоговое решение будет принято уже в начале следующей недели.

19 марта «Кристал Пэлас» сыграет в гостях против действующего лидера турнирной таблицы Премьер-лиги – «Арсенала». Команда Виейра занимает 12-е место, однако отрыв от зоны вылета составляет лишь три очка.