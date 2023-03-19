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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета расстроен тем, что Сака не сделал хет-трик

19 Марта 2023 • 21:31 Комментировать
Арсенал
4:1
Кристал Пэлас
окончен

В двадцать восьмом туре английского чемпионата «Кристал Пэлас», оставшийся без главного тренера после увольнения Патрика Виейра, крупно проиграл «Арсеналу» - 1:4. Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака сделал в этой игре дубль, и наставник «Арсенала» Микель Артета сожалеет о том, что Сака не забил и третий мяч.

- Жаль, что не сделал хет-трик. Но он в любом случае сделал разницу. Нам это надо было. Мне нравится, когда наши лидеры выступают подобным образом, - цитирует Артету BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата лондонский «Арсенал» сыграет с «Лидсом», это случится в первый день апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Букайо Сака
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