Артета расстроен тем, что Сака не сделал хет-трик

В двадцать восьмом туре английского чемпионата «Кристал Пэлас», оставшийся без главного тренера после увольнения Патрика Виейра, крупно проиграл «Арсеналу» - 1:4. Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака сделал в этой игре дубль, и наставник «Арсенала» Микель Артета сожалеет о том, что Сака не забил и третий мяч.

- Жаль, что не сделал хет-трик. Но он в любом случае сделал разницу. Нам это надо было. Мне нравится, когда наши лидеры выступают подобным образом, - цитирует Артету BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата лондонский «Арсенал» сыграет с «Лидсом», это случится в первый день апреля.