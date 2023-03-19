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Арсенал - Кристал Пэлас: где смотреть прямую трансляцию онлайн

19 Марта 2023 • 02:22 Комментировать
Арсенал
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Кристал Пэлас
1 1.25 X 5.80 2 12.50
Через 13 ч. 31 мин.

В воскресенье «Арсенал» сыграет дома против «Кристал Пэлас». «Канониры» дважды не сумели одолеть «Спортинг» и покинули Лигу Европы, чтобы полностью сосредоточиться на борьбе за золото. «Канониры» на внутренней арене играют здорово и сегодня, конечно же, фавориты. Соперник провально сыграл в последних матчах (сплошь поражения), а также имеет громадные проблемы в атаке.

С 17:00 телепоказ матча на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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АРСЕНАЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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