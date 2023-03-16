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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У Заха есть предложения от нескольких клубов АПЛ

16 Марта 2023 • 11:11 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
19.03 17:00

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха имеет на руках предложения сразу от нескольких клубов Английской премьер-лиги, имена которых пока не сообщаются. Об этом заявил журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Отмечается, что у Заха также есть варианты с продолжением карьеры в Саудовской Аравии. Напомним, в конце сезона у ивуарийца заканчивается контракт с «Кристал Пэлас». Уилфрид решительно настроен покинуть команду на правах свободного агента.

На счету Заха шесть голов и две результативные передачи в Английской премьер-лиге. Напомним, в услугах футболиста ранее был заинтересован лондонский «Арсенал». За свою карьеру Уилфрид успел поиграть за «Манчестер Юнайтед».

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Кристал Пэлас Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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