Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Спортивный директор «Арсенала» Эду: «Клубу предстоит проделать ещё много работы»

14 Марта 2023 • 11:47 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
19.03 17:00

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар намекнул, что команде предстоит проделать ещё много работы для улучшения качества состава. Напомним, в данный момент «канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии с отрывом в 5 очков от «Манчестер Сити».

«Клубу предстоит ещё много работы. Я знаю, что сейчас мы находимся лишь в середине всего процесса. Несмотря на это, сейчас мы счастливы и испытываем гордость за то, где находимся», – цитирует Гаспара журналист Фабрицио Романо.

Ранее ходили слухи о намерениях «Арсенала» приобрести летом нового полузащитника. Среди вариантов были Деклан Райс из «Вест Хэма» и Мойсес Кайседо из «Брайтона».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эду Гаспар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
12:40 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Постараемся совершить нечто особенное в Мадриде»
12:30 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Каррагеру и Сунессу должно быть стыдно за празднование разгрома над «Манчестер Юнайтед»
12:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может усилиться игроком «Наполи»
12:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сейчас не рассматривает всерьёз трансфер Кейна
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» нашли усиление в топ-клубе Бундеслиги
12:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет купить игрока «Барселоны» с ценником 90 млн евро
12:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин – про игру «Зенита» с «Химками»: «Ливерпуль» вообще проиграл «Борнмуту», но это не позор и не крах» эксклюзив
11:47 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Арсенала» Эду: «Клубу предстоит проделать ещё много работы»
11:07 · Англия. Премьер-лига
Варан отреагировал на дисквалификацию Каземиро
10:55 · Англия. Премьер-лига
Нкунку станет игроком «Челси», ни одна из сторон не может отказаться от сделки
10:50 · Англия. Премьер-лига
Самый молодой дебютант в истории АПЛ может покинуть «Арсенал»
09:51 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл: «Хочу стать легендой «Арсенала»
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» оценил Салаха - на форварда претендует «ПСЖ»
09:06 · Англия. Премьер-лига
Георге Хаджи: «У меня были две возможности поиграть в АПЛ, жаль, что не использовал их»
08:45 · Англия. Премьер-лига
Варан вспомнил о поражении «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:7
Все новости
Рекомендуем