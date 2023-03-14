Спортивный директор «Арсенала» Эду: «Клубу предстоит проделать ещё много работы»

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар намекнул, что команде предстоит проделать ещё много работы для улучшения качества состава. Напомним, в данный момент «канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии с отрывом в 5 очков от «Манчестер Сити».

«Клубу предстоит ещё много работы. Я знаю, что сейчас мы находимся лишь в середине всего процесса. Несмотря на это, сейчас мы счастливы и испытываем гордость за то, где находимся», – цитирует Гаспара журналист Фабрицио Романо.

Ранее ходили слухи о намерениях «Арсенала» приобрести летом нового полузащитника. Среди вариантов были Деклан Райс из «Вест Хэма» и Мойсес Кайседо из «Брайтона».