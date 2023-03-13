«Арсенал» забил в АПЛ уже больше голов, чем в прошлом сезоне

Лондонский «Арсенал» благодаря разгромной победе над «Фулхэмом» (3:0) воскресным вечером забил уже больше голов в текущем сезоне АПЛ, чем за весь прошлый сезон. А ведь впереди ещё почти треть всех оставшихся игр. Так, теперь в графе забитых мячей у «канониров» значится число 62, а за 38 туров прошлого сезона в АПЛ лондонцы забили всего 61 гол.

Напомним, благодаря разгромной победе «Арсеналу» удалось сохранить пятиочковый отрыв от главного конкурента в борьбе за чемпионство – «Манчестер Сити», который в этом туре тоже одержал гостевую победу, над «Кристал Пэлас» - 1:0.

Ранее мы сообщали, что успех «Арсенала» стал для «канониров» сотым, с момента, как этот клуб возглавил его бывший полузащитник Микель Артета в 2019 году.