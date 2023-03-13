Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» забил в АПЛ уже больше голов, чем в прошлом сезоне

13 Марта 2023 • 17:29 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
19.03 17:00

Лондонский «Арсенал» благодаря разгромной победе над «Фулхэмом» (3:0) воскресным вечером забил уже больше голов в текущем сезоне АПЛ, чем за весь прошлый сезон. А ведь впереди ещё почти треть всех оставшихся игр. Так, теперь в графе забитых мячей у «канониров» значится число 62, а за 38 туров прошлого сезона в АПЛ лондонцы забили всего 61 гол.

Напомним, благодаря разгромной победе «Арсеналу» удалось сохранить пятиочковый отрыв от главного конкурента в борьбе за чемпионство – «Манчестер Сити», который в этом туре тоже одержал гостевую победу, над «Кристал Пэлас» - 1:0.

Ранее мы сообщали, что успех «Арсенала» стал для «канониров» сотым, с момента, как этот клуб возглавил его бывший полузащитник Микель Артета в 2019 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Марта
18:19 · Англия. Премьер-лига
​Эмилиано Мартинес может перейти в топ-клуб АПЛ
18:04 · Англия. Премьер-лига
Названа самая посещаемая арена клубов топ-5 лиг Европы
17:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» забил в АПЛ уже больше голов, чем в прошлом сезоне
17:29 · Англия. Премьер-лига
​Мойес может остаться в «Вест Хэме» даже в случае вылета в Чемпионшип
16:54 · Англия. Премьер-лига
​Де Брёйне встал на защиту Холанна
16:44 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган до сих пор не принял решение по будущему
16:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Наш сезон будут судить по Лиге чемпионов»
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Фирмино пока отказывается вступать в переговоры с другими клубами
16:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лето бросит все силы на трансфер Френки де Йонга 1
16:07 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «У Холанна очень сильный менталитет»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «У Холанна очень сильный менталитет»
15:52 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не чувствую давление от того, что на «Манчестер Сити» надеется вся Англия»
15:44 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «АПЛ изменилась, теперь скромные команды тоже могут тратить большие деньги»
15:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Фулхэма»
15:39 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Нас ждёт очень сложный матч против «РБ Лейпцига»
Все новости
Рекомендуем