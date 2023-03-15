Тирни может перебраться в чемпионат Франции

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни в скором времени может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По информации от журналиста Бена Джейкобса, интерес к шотландцу проявляет «Монако».

Помимо «монегасков» в трансфере Тирни также заинтересована «Астон Вилла», но главным фаворитом пока остаётся «Ньюкасл», который к сегодняшнему дню проявил наибольшее желание заполучить Кирана.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не хочет отпускать шотландца следующим летом, так как считает его очень важным футболистом для глубины состава. Тем не менее, сам Тирни хочет получать больше игровой практики, чего ему не могут гарантировать в «Арсенале».