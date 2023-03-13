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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два топ-клуба АПЛ поспорят за Джонатана Дэвида

13 Марта 2023 • 02:07 Комментировать
Тулуза
...
Лилль
18.03 19:00

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Канадец возглавляет список бомбардиров французской Лиги 1 наряду с Килианом Мбаппе – по 19 забитых мячей у каждого. Недавно Дэвид стал лучшим снайпером «Лилля» в 21 веке, превзойдя Эдена Азара, однако уже по окончании сезона 23-летний футболист с высокой вероятностью сменит клубную прописку. По информации TeamTalk, интерес к форварду проявляют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Оба английских гранда надеются усилить атаку и уже включили звезду сборной Канады в список целей на лето.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джонатана Дэвида в 45 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Джонатан Дэвид трансферы футбола - лето 2023
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