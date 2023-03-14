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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Самый молодой дебютант в истории АПЛ может покинуть «Арсенал»

14 Марта 2023 • 10:50 Комментировать
Челси
...
Эвертон
18.03 20:30

Лондонский «Арсенал» рискует лишиться одного из главных талантов своей академии. По информации от The Telegraph, 15-летний Этан Нванери в конце сезона может покинуть команду Микеля Артеты.

За ситуацией с будущим молодого таланта активно следят два английских топ-клуба – лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Эти клубы летом могут предпринять попытки переманить Этана в свои ряды.

Напомним, прошлой осенью Нванери стал самым молодым дебютантом в истории Английской премьер-лиги. Футболист вышел на поле в составе «Арсенала» в выездном матче против «Брентфорда» в возрасте 15 лет и 180 дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Арсенал Лондон Этан Нванери трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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