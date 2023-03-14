Самый молодой дебютант в истории АПЛ может покинуть «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» рискует лишиться одного из главных талантов своей академии. По информации от The Telegraph, 15-летний Этан Нванери в конце сезона может покинуть команду Микеля Артеты.

За ситуацией с будущим молодого таланта активно следят два английских топ-клуба – лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Эти клубы летом могут предпринять попытки переманить Этана в свои ряды.

Напомним, прошлой осенью Нванери стал самым молодым дебютантом в истории Английской премьер-лиги. Футболист вышел на поле в составе «Арсенала» в выездном матче против «Брентфорда» в возрасте 15 лет и 180 дней.