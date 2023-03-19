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Артета высказался о разгромной победе «Арсенала» над «Кристал Пэласом»

19 Марта 2023 • 20:31 Комментировать (1)
Арсенал
4:1
Кристал Пэлас
окончен

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микаэль Артета высказался о разгромной победе «Арсенала» над «Кристал Пэласом» (4:1) в матче 28-го тура Английской премьер-лиги.

Специалист отметил, что был доволен игрой, которую продемонстрировала его команда, однако разочарован тем, что пропустил гол со стандарта.

«Несколько отличных голов, несколько отличных комбинаций. Мы были доминировали, находя возможности в последней трети против очень компактного и сложного блока. Мы снова забили несколько красивых голов», — приводит слова Артеты BBC Sport.

«Арсенал» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Кристал Пэлас
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Комментарии (1)
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Zed2891
19 Марта 2023 в 21:11
Ну что сказать, здесь молодец, не начудил с заменами, мог бы этим составом и со Спортингом катнуть, чего забздел, итак теперь перерыв на сборные. Жалко что опять из еврокубков вылетели чисто по вине гелевого. Но сегодня молодцы, честно говоря думал, что сегодня сосут, но нет.
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