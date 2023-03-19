Главный тренер лондонского «Арсенала» Микаэль Артета высказался о разгромной победе «Арсенала» над «Кристал Пэласом» (4:1) в матче 28-го тура Английской премьер-лиги.

Специалист отметил, что был доволен игрой, которую продемонстрировала его команда, однако разочарован тем, что пропустил гол со стандарта.

«Несколько отличных голов, несколько отличных комбинаций. Мы были доминировали, находя возможности в последней трети против очень компактного и сложного блока. Мы снова забили несколько красивых голов», — приводит слова Артеты BBC Sport.

«Арсенал» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на восемь очков.