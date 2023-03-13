​Артета: «100 побед – это не трофей»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу отметки, которую он накануне покорил. Испанский специалист одержал 100 побед у руля «канониров».

«100 побед – это здорово. Нужно продолжать в том же духе. Я рад одержать 100 побед, но, к сожалению, это не трофей. Так что мне ещё есть над чем работать!» - сказал Артета клубной пресс-службе «Арсенала».

В воскресенье вечером «Арсенал» разгромил на выезде «Фулхэм» в лондонском дерби со счётом 3:0. Команда Микеля Артеты по-прежнему лидирует в Премьер-лиге, опережая второй «Манчестер Сити» на пять зачётных баллов.